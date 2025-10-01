Oktoberfest stengt etter bombetrussel og dødelig eksplosjon

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Münchens berømte Oktoberfest vil forbli stengt til sent på ettermiddagen etter at myndighetene oppdaget eksplosiver i et bolighus i byens nordlige del. Hendelsen, som er knyttet til en husbråk som forårsaket en brann, etterlot en person død og en annen savnet. Spesialstyrker ble satt inn for å sikre området og nøytralisere potensielle farer, mens politiet understreket at det ikke er noen trussel mot publikum, men at de undersøker alle mulige forbindelser, inkludert til festivalområdet.