OL-kjendisen Jutta Leerdams forsøk på å ta gullmedalje starter i ettermiddag

HQ

Jutta Leerdam er en av de mest kjente utøverne under vinter-OL 2026 i Milano-Cortina. Den 27 år gamle nederlandske skøyteløperen, som vant sølv på 1000 meter i Beijing 2022, samt verdensmester i sprint på 500 og 1000 meter i 2022 og to ganger verdensmester på enkeltdistanse, er en stor kjendis i Nederland og i utlandet ... i stor grad kjent for sitt forhold til youtuberen og bokseren Jake Paul siden 2023.

I Milano-Cortina er hun en av favorittene til gull på 1000 meter og 500 meter, der hun stiller til start mandag ettermiddag. Kvinnenes 1000 meter hurtigløp på skøyter starter kl. 17:30 CET, 16:30 GMT. Husk at du kan se noen av øvelsene i vinter-OL på din allmennkringkaster, eller hele lekene på HBO Max.

Leerdam vil også delta i kvinnenes 500 meter, som finner sted søndag 15. februar kl. 17:00 CET, 16:00 GMT.

Hun får imidlertid konkurranse fra en av sine landsmenn: Femke Kok, som for øyeblikket leder ISUs verdensranking på 500 meter og 1000 meter, og som vant alle de tre sprintdistansene i de nederlandske OL-utprøvingene før lekene.

Jutta Leerdam, en vinterolympisk kjendis med noen kontroverser

Selv om Jutta Leerdam er et av Nederlands største gullhåp, har hun også vært ganske kontroversiell på grunn av sin beslutning om ikke å delta på pressekonferanser eller i media, men i stedet kommunisere via sosiale medier, direkte til sine 5,2 millioner følgere på Instagram.

Det faktum at hun reiste til Italia i sitt eget privatfly og ikke sammen med resten av laget, og ikke minst hennes forhold til den kjente Trump-vennlige YouTuberen og bokseren Jake Paul, har gjort henne til en splittende figur i Nederland. En gullmedalje vil selvsagt endre alt dette, og det får vi vite i ettermiddag...