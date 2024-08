OL-medaljevinner i Paris 2024 feirer bronse ved å stille seg i kø for League of Legends

HQ

Den spanske olympieren Pau Echaniz klarte å vinne bronsemedaljen for K-1-slalåm ved OL i Paris 2024, en prestasjon som bør feires. Så hvordan feiret Echaniz sin store seier?

Vel, han logget seg selvfølgelig på League of Legends. I et innlegg som siden har gått viralt på X/Twitter, viser Echaniz frem OL-medaljen sin ved siden av en laptop der han står alene i kø for et spill av det populære MOBA-spillet.

Jeg har nettopp innsett at både jeg og Echaniz bruker samme mus. Huh, verden er liten. Jeg tviler på at jeg kommer til å konkurrere i kanopadling med det første, men forhåpentligvis har Echaniz en ny medalje å vise frem til neste OL, og forhåpentligvis har han valgt et bedre spill å spille (bare en spøk, LoL-fans).

