OL-medaljevinnere i kunstløp opptrer som Sub-Zero og Kitana fra Mortal Kombat

HQ

Hvis du følger med på vinter-OL, har du sannsynligvis sett den stigende stjernen Alysa Liu, som sjarmerte ikke bare dommerne, men så å si hele verden med sitt kunstløp den siste helgen. Men det har selvfølgelig vært flere andre kunstløpere som fortjener å bli nevnt - og siden dette er en spillside, vil vi gjerne benytte anledningen til å fremheve Georgias skøyteløpere Luka Berulava og Anastasiia Metelkina.

Under den avsluttende kunstløpgallaen opptrådte de to sølvmedaljevinnerne som Sub-Zero og Kitana i en nydelig koreografert kamp til tonene av The Immortals' knallsterke Techno Syndrome fra den første Mortal Kombat-filmen (den fra 1995). Hvis du vil sjekke ut hele forestillingen, kan du finne den nedenfor på Bluesky.