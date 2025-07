OL-mester Zheng Qinwen tar "kort pause" etter nødvendig albueoperasjon

HQ

Zheng Qinwen, en av avsløringene i tennis i fjor, går glipp av US Open. Den nåværende verdens nummer 6 var relativt ukjent før Australian Open i 2024, da hun nådde finalen og tapte for Aryna Sabalenka. Kineseren tok imidlertid gull under OL i Paris 2024, etterfulgt av kvartfinaleplasseringer i US Open og Australian Open i år.

Zheng kommer imidlertid ikke til å delta i US Open i år. Den 19. juli skrev 22-åringen at hun hadde gjennomgått en operasjon i høyre albue på grunn av "vedvarende smerter" de siste månedene. Hun tok avgjørelsen etter å ha rådført seg med spesialister, vel vitende om at hun dermed vil gå glipp av flere viktige turneringer. Men hun sa at det blir "en kort pause, og jeg ser på det som et nødvendig skritt mot en bedre versjon av meg selv på banen".

I løpet av karrieren har Zheng, som er født i Shiyan, men som har bodd og trent i Barcelona siden 2019, med Coco Gauff-trener Pere Riba, allerede vunnet fem WTA-titler, selv om hun ikke vant noe i 2025.