Olaf Scholz kritiserer Trumps plan om å knytte bistand til Ukraina til tilgang til sjeldne jordarter Den tyske forbundskansleren sier at Ukraina trenger sine ressurser til gjenoppbygging, ikke som et forhandlingskort for sikkerhetsbistand.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz har uttrykt sterk misnøye med USAs president Donald Trumps forslag om å knytte fremtidig militær bistand til Ukraina til tilgang til landets sjeldne jordarter. Scholz karakteriserte forslaget som "veldig egoistisk, veldig selvsentrert", og understreket at Ukrainas naturressurser bør forbeholdes landets gjenoppbygging etter krigen, og ikke brukes som et forhandlingskort for sikkerhetsbistand. Selv om Ukraina, med president Volodymyr Zelenskyj i spissen, utforsker måter å samarbeide med allierte på når det gjelder landets kritiske råvarer, liker ikke Scholz tanken på en slik direkte byttehandel. Ukrainas ressursrike områder, inkludert litium, titan og uran, er likevel fortsatt verdifulle for landets langsiktige økonomiske fremtid, selv om krigen med Russland fortsetter å intensiveres. Russland har også kommet med en advarsel til Donald Trump på grunn av hans militære bistandsplan.