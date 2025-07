Old school-action står på menyen i den første traileren til Glen Powell-regissøren The Running Man

Vi har visst en stund at regissør Edgar Wright og den populære stjernen Glen Powell skulle lage en nyinnspilling av actionklassikeren The Running Man, basert på Stephen Kings berømte roman. Nå som vi nærmer oss den planlagte premieredatoen for denne filmen, som vil ha premiere 7. november, har vi fått et første glimt av filmen, som ser underholdende, kaotisk og til tider ganske gammeldags ut i sitt actionoppsett.

For de som ikke er klar over hva The Running Man handler om, så utspiller den seg i et samfunn i nær fremtid der individer kjent som Runners kan melde seg på og konkurrere i en dødelig gameshow-konkurranse der de som overlever i 30 dager mens de blir jaktet på av absolutt alle (inkludert trente snikmordere), vil gå av gårde med en enorm pengepremie.

I originalfilmen hadde Arnold Schwarzenegger hovedrollen, men her tar Powell over og løper for livet i rollen som Ben Richards, alt for å blidgjøre produsent Dan Killian, spilt av Josh Brolin. Denne filmen har selvsagt ingen bremser og er ideell for alle actionfans som er ute etter noe intenst og hektisk denne høsten.

Se traileren til The Running Man nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget.

"I et samfunn i nær fremtid er The Running Man det mest populære programmet på TV - en dødelig konkurranse der deltakerne, kjent som Runners, må overleve i 30 dager mens de jages av profesjonelle leiemordere, der hvert eneste trekk kringkastes til et blodtørstig publikum og hver dag gir en større kontant belønning. Ben Richards (Glen Powell) er desperat etter å redde sin syke datter, og overbevises av showets sjarmerende, men hensynsløse produsent, Dan Killian (Josh Brolin), om å delta i spillet som en siste utvei. Men Bens trass, instinkter og pågangsmot gjør ham til en uventet fanfavoritt - og en trussel mot hele systemet. I takt med at seertallene skyter i været, øker også faren, og Ben må overliste ikke bare jegerne, men også en nasjon som er avhengig av å se ham falle."