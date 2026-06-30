Oldemor utestengt fra alle Sainsbury’s-butikker etter en opphetet hendelse

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En 79 år gammel kvinne i Storbritannia har fått forbud mot å besøke alle Sainsbury's- og Argos-butikker i landet. Avgjørelsen har vakt stor oppmerksomhet siden kvinnen valgte å anke forbudet og hevdet at hun ble urettferdig behandlet.

Kvinnen, Rita Seymour, forteller at situasjonen oppstod da hun prøvde å kjøpe en skrapelodd. Ifølge hennes versjon ble hun feilaktig beskyldt for å ha stjålet varer, og det oppstod en krangel med personalet.

«Jeg er ikke den skyldige, jeg var ikke ubehagelig mot henne. Jeg er [nesten] 80 år gammel, jeg ville ikke starte bråk med noen. Jeg har jobbet med kundeservice hele livet og har aldri blitt snakket til på denne måten»

Hun innrømmer at hun traff en ansattes kroppskamera under krangelen, men benekter å ha vært involvert i lignende hendelser tidligere.

Sainsbury’s står imidlertid fast ved sin beslutning og sier at suspensjonen er basert på flere upassende hendelser over tid. Selskapet understreker at sikkerheten til både ansatte og kunder er deres høyeste prioritet.