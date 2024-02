Ole Brumm fortsetter å drepe i traileren til Winnie the Pooh: Blood and Honey 2

Premieren på oppfølgeren til en av fjorårets dårligste filmer nærmer seg, men denne gangen med et større budsjett å rutte med. Noe som definitivt er tydelig i det som kan beskrives som Ole Brumm versjon 2.0.

Kostymet har fått en kraftig ansiktsløftning, noe produsentene bak filmen har fremhevet flere ganger i intervjuer. Men vil det påvirke kvaliteten på filmen som helhet? Høyst tvilsomt. Uansett kan du nå sjekke ut traileren til filmen.

Er du klar for Winnie the Pooh: Blood and Honey 2?