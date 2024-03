Ole Brumm går amok med motorsag på plakaten til Blood and Honey 2

HQ

For knappe to uker siden viste studioet bak Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 frem de nye karakterene som skal være med i oppfølgeren til den massivt kritiserte skrekkfilmen om Ole Brumm.

Nå er flere av filmens karakterer avslørt med en offisiell plakat der vi ser den honningelskende bjørnen, utstyrt med motorsag sammen med sine kamerater og potensielle ofre. I slutten av mars har filmen premiere, og det gjenstår å se om det blir en katastrofe denne gangen også, eller om gjengen bak filmen har lært av sine feil.