Oleksander Usyk blir ubestridt tungvektsmester etter å ha slått ned Dubois

HQ

Oleksandr Usyk har med suksess forsvart sine tungvektstitler ved å slå Daniel Dubois for andre gang, og denne gangen vil ikke Dubois kunne si at han ble frarøvet, da han bet i støvet i femte runde: seier på KO i femte runde. Usyk, en 38 år gammel ukrainsk bokser, opprettholdt sin status som ubestridt tungvektsmester.

Det skjedde under en boksekveld på Wembley Stadium i London, der Daniel Dubois (27) fra London, England, ble hyllet av 90 000 fans. Det var imidlertid ikke nok mot Usyk: Sist gang de møttes var i 2023, og Dubois tapte også på KO. Etter denne kampen beholdt Usyk sine WBA-, WBO- og WBC-belter og la til IBF-tittelen fra Dubois.

Oleksander Usyk, som en av, om ikke den mest anerkjente idrettsutøveren fra Ukraina, har ofte snakket om krigen og kritisert Donald Trump for hans mislykkede forsøk på å få slutt på krigen med Russland - og til og med invitert ham hjem til seg for å se krigens virkelighet. "Ingenting er det neste. Det er nok, det neste, jeg vet ikke. Jeg vil hvile", sa Usyk. "Familien min, min kone, mine barn, jeg vil hvile nå. To eller tre måneder, jeg vil bare hvile."