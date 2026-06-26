Oleksandr Usyk kunngjør at han gir fra seg alle sine tungvektstitler, men at han fortsatt har «den siste dansen»

HQ

Den ukrainske bokseren Oleksandr Usyk, som er ubeseiret i en alder av 39 år etter 25 seire som proff, har overrasket fansen ved å kunngjøre at han gir fra seg alle sine verdensmesterbelter: «super»-beltet fra World Boxing Association (WBA), World Boxing Council (WBC)- og International Boxing Federation (IBF)-beltene – en beslutning som vil åpne for nye muligheter for ham.

«Dette er en veloverveid beslutning som jeg er sikker på vil åpne for nye muligheter for meg. Dette er ikke slutten på historien. Fortsettelsen ligger foran oss», skrev Usyk i en video på sosiale medier, hvor han forklarte at han ønsker å gjøre beltene tilgjengelige slik at de neste i køen kan ta dem, og bekreftet at han ikke trekker seg tilbake ennå og at han fortsatt har «én siste dans» igjen.

Usyks siste kamp var en seier på teknisk knockout mot kickbokser Rico Verhoeven i Egypt for en måned siden – en kontroversiell kamp fordi han satte sitt WBC-tungvektbelte på spill mot en kickbokslegende, men en uerfaren bokser (Verhoeven ville ikke ha vært kvalifisert til å vinne WBA-superbeltet, og IBF godkjente ikke sitt belte i kampen).