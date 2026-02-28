Oleksandr Usyk møter den tidligere kickboksermesteren Rico Verhoeven i Egypts pyramider

HQ

Den ukrainske bokseren Olekansr Usyk, tungvektsmester og innehaver av IBF-, WBA- og WBC-beltene, men ikke WBO-tittelen etter å ha gitt den fra seg i november i fjor - Fabio Wardley arvet den - har kunngjort sin neste kamp, hans første etter å ha beseiret Daniel Dubois i juli 2025. Han skal møte den 36 år gamle nederlandske tidligere kickboxing-mesteren Rico Verhoeven ved pyramidene i Giza i Egypt, 23. mai.

Kampen, som har fått navnet "Glory in Giza" (arenaen er fortsatt ukjent, de har bare sagt at det blir "i skyggen av eldgamle kjemper"), blir Verhoevens første boksekamp siden 2014, og har av boksespesialisten Kal Sajad fra BBC blitt betegnet som "en gigantisk mismatch" på grunn av deres ulike bakgrunner.

Den har til og med blitt sammenlignet med kampen mellom Jake Paul og Anthony Joshua, fordi den i det minste var en oppvisningskamp, mens det i denne kampen er WBC-tittelen i heabyvekt som står på spill. Kan en kickbokser virkelig møte en ubeseiret tungvektsmester? Det vil vi finne ut 23. mai.