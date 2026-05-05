Ølgiganten ruster seg til fotball-VM og viser allerede muskler

Hvis øl er en kilde til glede, er det ingen som sprer så mye glede som belgiske Anheuser-Busch InBev. Det er verdens største bryggeri, med merkevarer som Budweiser, Corona, Michelob Ultra og Stella Artois, og selskapet har nettopp lagt frem et rekordresultat.

Det var forventet en nedgang i volumene, men i stedet steg de med 0,8 %. De positive resultatene fikk aksjekursen til å stige med 7 % på Euronext Brussels. Konsernsjef Michel Doukeris er overlykkelig over resultatene og sier i en offisiell uttalelse :

"Skål for øl - styrken i kategorien og den konsekvente gjennomføringen av vår forbrukersentrerte strategi førte til fortsatt fremgang i hele vårt fotavtrykk."

Fremover forventer de å selge enda mer øl, ettersom sommerens fotball-VM er en viktig faktor. I pressemeldingen heter det blant annet :

"Vi er oppmuntret av resultatene våre i første kvartal, og når vi ser fremover, er vi godt posisjonert for å aktivere kategorien i noen av årets største festøyeblikk, inkludert fotball-VM."