Olifiers: Finansiering av dataspill har gjennomgått store endringer

Dataspillbransjen har vokst med stormskritt og nådd rekordhøye nivåer de siste årene. Mye penger har blitt investert i å lage stadig kraftigere produkter for å utkonkurrere hverandre og være best på markedet, noe som har ført til at alt er i ferd med å endre seg midt i 2025 og med vanskeligheter med finansiering. På DevGAMM i Gdańsk snakket vi med Henrique Olifiers, medstifter av Bossa Studios og med en lang historie i bransjen, som ser hvordan den nåværende publiserings- og finansieringstrenden har endret seg.

I dag er det mindre finansiering enn for to år siden, på grunn av hva utgiverne ber om for å finansiere et prosjekt: De vil ha fullstendige spillmekanikker, ingen demoer eller konsepter. "Det fører til oppsigelser, kansellerte prosjekter, reduserte budsjetter, økte krav til signering og ting tar lengre tid å få gjort", sier Henrique Olifiers.

"Jeg tror trenden er at forlagene blir finansiører. Tradisjonelt sett har utgiverne hatt mange funksjoner, som å hjelpe til med kvalitetskontroll, lokalisering, prissalg, forhandlinger med plattformeiere, sikring av eksponering, markedsføring, PR ..." Det ser ut til at disse viktige delene av markedsføringen av dataspill vil gå tilbake til utviklerne, og at utgiverne vil innta rollen som investorer, ikke som partnere som jobber sammen med studioet fra dag én.

En annen trend er automatisering av visse aspekter. Når det gjelder lokalisering av prosjekter, blir kunstig intelligens mer og mer avansert, til et punkt der de gjør det perfekt. "Det er veldig vanskelig å motstå automatisering, det er for mange krefter som går i den retningen", kommenterer Henrique Olifiers.

Det gjenstår å se hvor mye bransjen vil endre seg i årene som kommer. For to år siden var det ingen som trodde at AI ville utgjøre en slik forskjell, og nå kan vi ikke forestille oss en fremtid uten, så vi må bare vente og se hvilke trender som dukker opp i fremtiden.

Du kan se hele intervjuet med undertekster nedenfor.