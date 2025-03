Olija-utvikleren lanserer demo for det kommende spillet kalt Forestrike

HQ

Hvis du likte eventyret som var spillet Olija for noen år siden, vil du være kjent med arbeidet til utvikleren Skeleton Crew Studio. Det samme teamet er i ferd med å lansere sitt neste verk, som beskrives som et taktisk kung-fu-spill der repetisjon og øvelse er nøkkelen til suksess. Tenk Sifu, men i 2D og med en pikselert kunststil.

Grunnen til at vi tar opp dette, er at Skeleton Crew nettopp har sluppet en ny trailer for prosjektet kjent som Forestrike, og i denne traileren får vi lære alt om kampstilen Leaf og hvordan den gjør det mulig for spilleren å manipulere og kontrollere kampflyten og til og med snu fienders angrep mot seg selv.

Ta en titt på den nyeste traileren for Forestrike nedenfor for å se om dette spillet er verdt å sette på ønskelisten din. Eller kanskje enda bedre, prøv spillet og ta den avgjørelsen, ettersom Skeleton Crew også nettopp har lansert en demo for prosjektet, slik at fansen kan møte Old Master Talgun og begynne å lære seg den antivoldelige læren til Leaf School.

Forestrike er for øyeblikket planlagt for en 2025-ankomst på PC og Nintendo Switch.