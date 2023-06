Oliver Stone mener John Wick 4 er "motbydelig"

HQ

Undertegnede har ikke lagt skjul på at John Wick-filmene faller i smak, men jeg kan forstå at noen ikke er like entusiastiske til å se en mann drepe folk på kreative måter flere timer i skrekk. Faktisk mener noen med peiling at slikt virkelig er dritt også.

Variety har fått snakke med Platoon/Wall Street/Natural Born Killers-regissøren Oliver Stone, og han har mildt sagt et negativt syn på den nyeste John Wick:

"Jeg så John Wick 4 på flyet. Snakk om volum. Jeg synes filmen er utrolig motbydelig. Motbydelig. Jeg vet ikke hva folk tenker. Kanskje jeg så på 'G.I. Joe' da jeg var liten, men [Keanu Reeves] dreper, hva, tre, fire hundre mennesker i den jævla filmen. Og som krigsveteran må jeg si at ingen av dem er troverdige. Jeg skjønner at det er en film, men det har blitt et videospill mer enn en film. Den har mistet kontakten med virkeligheten. Publikum liker kanskje videospillet, men jeg kjeder meg. Hvor mange biler kan krasje? Hvor mange stunts kan man gjøre? Hva er forskjellen på "Fast and Furious" og en annen film? Det er bare det ene etter det andre. Det spiller ingen rolle om det er en supermenneskelig Marvel-karakter eller et menneske som John Wick. Det er ikke troverdig."

Det virker altså som om Stone ikke bare hater John Wick-filmene, men mange av dagens mest populære actionfilmer generelt.

Hva synes du? Er slike actionfilmer best eller de litt mer jordnære?