Olivia Cooke fra House of the Dragon kaller ut "jævla forferdelige" fans

A Song of Ice & Fire-verdenen ser ut til å være en varm seng for "fans" som ikke ser ut til å forstå at en skuespiller bare spiller. Jack Gleeson - som spilte kong Joffrey i Game of Thrones - ble trakassert til det punktet at han sluttet som skuespiller for sin utmerkede rollefigur, og nå føler også skuespillerne på House of the Dragon varmen.

Olivia Cooke, som spiller Alicent Hightower i serien, fortalte The Hollywood Reporter om sin frustrasjon over enkelte fans. "Noen av fansen har vært jævlig fæle mot skuespillerne våre", sa hun. "Det gjør meg virkelig sint at vi bare skal bøye oss og [vise] ærbødighet overfor disse menneskene som bare vil si de mest nedrige, hatefulle tingene. Men heldigvis har vi alle opplevd det på vår egen måte, og vi har hverandre, men det gjør det ikke riktig."

"Det har også vært et helt fantastisk samspill, og jeg er så glad for at Emma [D'Arcy] får så mye kjærlighet som de får, for de er faen meg fantastiske og et så vakkert, vidunderlig menneske også ... Matt [Smith] er ikke fremmed for fandoms raseri, så han tar det på haken," la Cooke til.

House of the Dragon Serien har møtt kraftig kritikk for sin håndtering av kildematerialet, og til og med den opprinnelige forfatteren George R.R. Martin gikk etter seriens håndtering av Blood and Cheese-hendelsen fra boken. Blogginnlegget har siden blitt slettet, men det er fortsatt en viss vrede mot Game of Thrones-prequel'en.