Olivia Cooke topper rollelisten for Prime Videos psykologiske thriller The Girlfriend

Prime Video Prime Video har presentert en første smakebit av den kommende psykologiske thrillerserien The Girlfriend. Serien følger en mor hvis liv begynner å gå i spiral når hun møter sønnens nye partner, en kvinne som ser ut til å skjule noe, kanskje til og med noe uhyggelig.

Serien har Olivia Cooke fra House of the Dragon i hovedrollen som kjæresten, kjent som Cherry, men den har også Robin Wright som den bekymrede moren og Laurie Davidson som sønnen Daniel.

Den kommer til Prime Video så snart som 10. september, og for å forberede seg på denne ankomsten har det kommet en teaser-trailer, som du kan se nedenfor sammen med den offisielle synopsis.

"The Girlfriend følger Laura (Wright), en kvinne som tilsynelatende har alt: en glitrende karriere, en kjærlig ektemann og hennes dyrebare sønn, Daniel. Det perfekte livet hennes begynner å rakne når Daniel tar med seg Cherry (Cooke) hjem, en kjæreste som forandrer alt. Etter en anspent introduksjon blir Laura overbevist om at Cherry skjuler noe. Er hun en manipulerende sosial klatrer, eller er Laura bare paranoid? Sannheten er et spørsmål om perspektiv."