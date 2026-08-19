Olivia Cookes rollefigur Sid er endelig tilbake i traileren til den sjette sesongen av «Slow Horses

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Når man tenker på at serien nå er inne i sin sjette sesong, med en syvende allerede godkjent, og når man i tillegg tar i betraktning at det de siste årene har kommet en ny sesong nesten hvert år, er det vanskelig å se på « Slow Horses som noe annet enn Apple TVs mest suksessrike TV-serie til dags dato.

Spiondramaet, som er basert på forfatteren Mick Herrons bøker, har vært på lufta i flere år nå, og det er ingen tegn til at det vil avta. Den neste omgangen med episoder er også i sikte, ettersom den sjette sesongen har premiere på strømmetjenesten fra 16. september, og nå har den første fullstendige traileren for denne returneringen kommet, og den inneholder noen overraskende avsløringer.

I tillegg til at « Slow Horses fra fortiden nå faller som fluer etter å ha blitt angrepet av leiemordere av en eller annen grunn, bekrefter denne traileren også at Olivia Cookes karakter Sid er tilbake etter å ha trukket seg fra serien etter sesong 1. Faktisk tydet hendelsene i sesong 1 på at Sid var død og aldri ville komme tilbake, men det er tydeligvis ikke tilfelle, noe som betyr at et viktig gjensyn mellom karakteren og Jack Lowdens River Cartwright ligger i kortene.

Ellers kan du forvente mer fra Gary Oldmans ikoniske Jackson Lamb, som jobber for å beskytte teamet sitt mot en trussel han ennå ikke forstår – og du kan få en tidlig smakebit på alt dette i traileren for den neste episodeserien nedenfor.

Gleder du deg til flere episoder av « Slow Horses?