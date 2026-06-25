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      nyheter
      Fortnite

      Olivia Rodrigo skal gjøre sin debut i « Fortnite » senere i dag

      Den nyeste popstjernen som blir en del av det store « Fortnite »-universet, er nå bekreftet.

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      Fortnite Spillet har gjennom årene introdusert alle slags samarbeid og arrangementer, ikke minst med store popstjerner og musikere. Vi har sett Travis Scott, Ariana Grande, Bruno Mars, Eminem, J Balvin, The Weeknd, Lady Gaga, Metallica, Mariah Carey, Snoop Dogg, Sabrina Carpenter – listen er faktisk utrolig, vanvittig lang. Nå vet vi om enda en popstjerne som blir med i rekken.

      Epic Games har bekreftet at Olivia Rodrigo blir med i « Fortnite » som en del av det nyeste samarbeidet for spillet. Vi har fått vite at dette inkluderer to «Icons Series»-skins som spillerne kan bruke i spillet («Sour»- og «Lover Girl»-skins), i tillegg til «Good 4 U»- og «Maggots for Brains»-emotes, tre nye «Jam Tracks» («Drop Dead», «Maggots for Brains» og «Deja Vu»), samt to «Back Bling»-alternativer («Butterfly Wings» og «Flammable Sticker Collection»).

      Fortnite

      Dette kommer i tillegg til at Olivia Rodrigo dukker opp som en NPC i Battle Royale, hvor du, hvis du spiller en «Jam» i nærheten av henne, vil låse opp «Heart Locket»-sprayen og lasteskjermen. På samme måte vil det bli tilbudt seks «Jam Tracks» for «Festival Karaoke».

      Sjekk ut denne kunngjøringen om samarbeidet nedenfor.

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