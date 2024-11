Olivier Courtemarche er den nye mobilsjefen i PlayStation Studios

HQ

Etter en periode med ledig stilling siden juni 2023 har Sony og PlayStation Studios funnet en ny leder for mobildivisjonen. Olivier Courtemarche, en bransjeveteran i Zynga og Meta, vil lede denne avdelingen av Sony Interactive Entertainments spillvirksomhet sammen med Kris Davis.

Selv om det er en stilling med stort ansvar som han sier at han ønsker velkommen på LinkedIn, har Courtemarche en tøff oppgave foran seg. Med den katastrofale nedleggelsen av Concord fulgte også nedleggelsen av mobilspillutviklingsstudioet Neon Koi, kjent som Savage Game Studios da Sony først ble interessert i mobilspillbransjen. Dette betyr at SIE må utarbeide en ny vekststrategi for dette forretningssegmentet, der hovedkonkurrenten innen desktopspill, Discord, i tillegg har giganten Bing etter oppkjøpet i Activision Blizzard-avtalen.

Lykke til, Olivier.

Takk, Mobilegamer.biz.