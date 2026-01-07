Oljemarkedet faller etter at Trump krever kontroll over venezuelansk råolje

HQ

De globale oljeprisene falt onsdag etter at Trump sa at Venezuela ville overføre mellom 30 og 50 millioner fat av sin sanksjonerte råolje til USA, noe som skremte tradere som allerede var skeptiske til overforsyning.

Brent-oljen falt med mer enn 1 % til rett over 60 dollar fatet, mens USA-oljen falt til rundt 56 dollar, etter hvert som markedene fordøyde utsiktene til at opptil 3 milliarder dollar i ekstra olje ville bli frigjort fra lagertanker og tankskip til den globale handelen.

Venezuelansk olje (konsept) // Shutterstock

I henhold til Trumps plan skal oljen sendes direkte til USA, og presidenten sier at han personlig vil føre tilsyn med inntektene for å sikre at de kommer både amerikanerne og venezuelanerne til gode. Tiltaket kommer etter Washingtons dramatiske intervensjon i Venezuela og Trumps løfte om å "ta tilbake" kontrollen over landets energiressurser.

Kunngjøringen skapte også spenninger med Kina, som i dag kjøper mesteparten av Venezuelas råolje. Beijing advarte om at tiltaket var i strid med folkeretten og Venezuelas suverenitet, og signaliserte dermed en potensiell ny front i energirivaliteten mellom USA og Kina.

Analytikere advarer om at selv om volumene høres store ut, avhenger den langsiktige effekten av timing og logistikk, og om Venezuelas forfallende oljeindustri realistisk sett kan øke produksjonen etter mange år med sanksjoner, dårlig ledelse og underinvesteringer.