Oljeprisen kan doble seg i løpet av et par måneder

HQ

Krisen rundt Iran og Hormuzstredet fortsetter, noe som driver opp drivstoffkostnadene over hele verden. Og vi har ikke sett toppen ennå, ettersom Rystad Energys sjeføkonom, Claudio Galimberti, advarer via CNBC (via Omni) om at prisene kan skyte i været i løpet av bare noen få måneder.

Hun mener en prisøkning på opptil 150 dollar per fat er realistisk, noe som er over 50 % høyere enn i dag. SvD Näringsliv siterer også råvareanalytiker Christian Kopfer, som sier at det ikke vil stoppe der, men tror vi kan stå overfor en dobling av prisene hvis krisen ikke løses snart.

Høye drivstoffpriser betyr selvfølgelig ikke bare høyere kostnader for de som kjører bil, men det påvirker også alt fra skipsfart og matproduksjon til utallige bransjer, så det risikerer å bli en betydelig byrde for alle.