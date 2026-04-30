Oljeprisen når sitt høyeste nivå siden 2022

Selv om det fortsatt er våpenhvile, ser det ikke ut til at USA og Iran er kommet nærmere en fast fredsavtale, og derfor er Hormuzstredet fortsatt stengt, med bare en liten strøm av lasteskip som har passert gjennom den viktige vannveien de siste dagene.

Oljeprisen har svingt voldsomt i takt med at verden har reagert på de tilsynelatende uberegnelige meldingene fra begge parter, men den overordnede trenden er klar.

Som BBC rapporterer, steg råoljeprisen i dag med nesten 7 % til 126,31 dollar, en historisk toppnotering som ikke er sett siden 2022, og som da ble utløst av Russlands invasjon av Ukraina. Dette er en reaksjon på mer militær aktivitet i Iran, ettersom våpenhvilen kanskje ikke vil holde så mye lenger.

Den amerikanske sentralkommandoen har tilsynelatende utarbeidet en plan for en bølge av det som beskrives som "korte og kraftige angrep" mot Iran, i et forsøk på å bryte den nåværende fastlåste situasjonen, ifølge Axios.

Omtrent 20 % av verdens olje og flytende naturgass (LNG) passerer vanligvis gjennom stredet.