Oljeprisen stiger igjen etter at Trump avviser Irans krav

Bak kulissene har USA og Teheran kommunisert for å sementere betingelsene for en faktisk fredsavtale midt i en skjør våpenhvile. Så sent som i går følte Trump seg trygg, etter å ha kommunisert krav til Iran, men de har siden svart, og han er ikke fornøyd.

Som BBC rapporterer, kaller Trump Irans svar for "totalt uakseptabelt". Det er foreløpig uklart hva som ligger i dette svaret, men det meldes om krav om suverenitet over Hormuzstredet, samt krigserstatninger.

Som følge av Trumps uttalelser steg den internasjonale referanseindeksen for olje, Brent, med ytterligere 4,1 % til 105,50 dollar fatet.

Ifølge Trade Economics' prisindeks for råolje har den samlede prisen på et fat steget med over 60 % siden samme tid i fjor.

Det er foreløpig uklart hvordan forhandlingene vil fortsette, gitt Trumps svar.