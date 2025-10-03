Oljetanker mistenkt for å ha sendt ut droner i Danmark forlater fransk havn etter etterforskning Fartøyet har lagt fra kai utenfor Vest-Frankrike, ifølge MarineTraffic.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at tankskipet Puspha eller Borocay, som tidligere ble holdt tilbake utenfor Vest-Frankrike, og som mistenkes for å operere i Russlands såkalte skyggeflåte, i all stillhet har gjenopptatt sin ferd langs Biscayabukta. Franske og europeiske myndigheter hadde undersøkt fartøyet, men det ble ikke gitt noen forklaring på hvorfor det ble frigitt. Etterforskningen fortsetter, og myndighetene avstår fra å kommentere potensielle forbindelser til nylige regionale dronehendelser. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Boracay // Shutterstock