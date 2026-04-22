Oljeutslipp i Hormuzstredet truer med å ødelegge hele økosystemer

Det er ingen hemmelighet at krig ikke er spesielt bra for verken mennesker, dyr eller miljø, og CNN presenterer nå helt konkrete bevis på dette i form av satellittbilder som avslører flere store oljesøl i Hormuzstredet. Området er hjemsted for flere sensitive økosystemer med unikt marint liv som nå er i fare, og eksperter sier at vi står overfor en "forestående miljøkatastrofe".

Dette påvirker selvsagt ikke bare dyr som delfiner, skilpadder og hvaler, men også menneskene som bor i området, som nå risikerer å spise forurenset fisk. I tillegg forventes det at vannkvaliteten vil bli forringet, ettersom vannbehandlingssystemene (avsalting) ikke er konstruert for dette, og anslagsvis 100 millioner mennesker antas å være avhengige av dem.