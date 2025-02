OlliOllii World og Rollerdome kommer tilbake til Steam etter en kort pause

HQ

I løpet av helgen forsvant skøytespillene OlliOlli World og Rollerdome fra Steam Storefront. Ingen kunne egentlig finne ut hvorfor dette hadde skjedd, men antok at det skyldtes at utgiveren Private Division ble solgt til en ukjent kjøper.

Nå har vi en oppdatering, og den er positiv. Kommer fra senior Kotaku-reporter Ethan Gach, som snakket med en 2K Games-representant, tilsynelatende verken OlliOlli World eller Rollerdome var inkludert i Private Division-salget.

Dette betyr at begge spillene nå vil falle inn under 2K Games-merket, og vil snart komme tilbake til Steam. Et lyspunkt på slutten av denne historien, men en skremmende påminnelse om at spill kan forsvinne fra digitale butikkfronter stort sett når som helst.