Olympiakos' manager klager på dommeren i kampen mot Barça: "Så snart vi kom inn i kampen, tok de oss ut"

José Luis Mendilibar, spansk trener i Olympiakos, som tok det greske laget til UEFA Conference League-seier i 2024 (og Sevilla til sin syvende Europa League-seier i 2023), var opprørt over dommeravgjørelsene i tirsdagens 6-1-tap mot FC Barcelona i Champions League. Kampen sto 2-1 i andre omgang, men en rekke straffespark og et rødt kort etter et nytt gult kort betydde debacle for laget. Og Mendilibar mener det ikke burde ha skjedd.

"Dere har alle sett det, har dere ikke? Så snart vi kom inn i kampen, tok de oss ut, uten å gjøre noe galt. Feilene ble gjort av andre", sier han, og snakker om dommeren, hvis avgjørelse om å vise dem et gult kort nummer to er "uforståelig".

"Jeg så det samme bildet som dommeren. I siste øyeblikk krympet keeperen armene, og jeg er sikker på at han ikke rørte motstanderen. Det er en annen sak hvis motstanderen hadde rørt min keeper. VAR ville ha vært enig."

"Fra å kunne spille kampen, til å bli tatt ut. Fra å kunne lede 2-1 og gjøre livet vanskelig for Barcelona, ble vi plutselig slått ut med to dårlige avgjørelser. Alle som ser stillingen om to dager, 6-1, vil si: 'For en røverhistorie de har hatt.

Mendilibar fortsetter med å antyde at dommeravgjørelser alltid er til fordel for Barça, og husker selv da han møtte Barcelona i 2017/18 og gikk fra å vinne 0-2 til å tape 4-2. "Det er umulig for meg å vinne her, legger han til. Med dette resultatet ligger Olympiakos nederst på tabellen, med 32 av 36 poeng, kun ett poeng etter uavgjort og kun ett scoret mål så langt i turneringen.