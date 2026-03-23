Olympique de Marseille kunngjør president Pablo Longorias avgang etter institusjonell krise

HQ

Olympique de Marseille kunngjorde mandag avgangen til Pablo Longoria, presidenten siden februar 2021. Longorias avgang er den siste i en serie avganger siden februar som startet etter at trener Roberto De Zerbi trakk seg i februar, etter å ha tapt 5-0 i Le Classique mot Paris Saint-Germain. Etter treneren annonserte også fotballdirektør Medhi Benatia at han trekker seg ut sesongen.

"OM ønsker å anerkjenne engasjementet, lidenskapen og arbeidet som Pablo Longoria har utført de siste seks årene i klubbens tjeneste. Vi ønsker ham lykke til i hans videre karriere." Han har blitt erstattet av Alban Juster, som er midlertidig styreleder ut sesongen.

I løpet av de nesten seks årene spanjolen, som tidligere har jobbet som speider i Newcastle United, Sassuolo, Atalanta, Juventus og Valencia, har jobbet i Marseille (han tiltrådte i juli 2020 som sportsdirektør), har det franske laget nådd to semifinaler i Europa (Europa League i 2024 og Conference League i 2024), og spilt i Champions League i 2022/23 og 2025/26.

Olympique de Marseilles siste store tittel var Ligue 1 i 2009/10, samt tre cupmesterskap på rad mellom 2010 og 2012, en turnering som opphørte i 2020. For øyeblikket ligger Marseille på tredjeplass i Ligue 1, og kjemper med Lyon, Lille og Monaco om tredjeplassen som gir adgang til Champions League neste sesong.