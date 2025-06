Olympique Lyon rykker ned til Ligue 2 på grunn av økonomiske problemer, klubben vil anke

HQ

Olympique Lyonnais, en av Frankrikes beste fotballklubber, som har vunnet syv strake ligatitler mellom 2002 og 2008 og fem Coupes de France, blant mange andre trofeer, har rykket ned til andredivisjon, Ligue 2, på grunn av økonomiske problemer. DNGC, organisasjonen som fører tilsyn med regnskapene til fotballklubber i Frankrike, har sanksjonert klubben på grunn av deres økonomiske situasjon.

DNGC degraderte klubben midlertidig allerede i november i fjor, som en advarsel til klubben om å rydde opp i regnskapene og betale gjelden sin. Etter et møte med klubbens ledelse, deriblant John Textor, den amerikanske forretningsmannen som også eier Botafogo i Brasil, sa DNGC at klubben ikke hadde gjort nok forbedringer til å oppheve straffen.

I en uttalelse sier Lyon at de umiddelbart vil anke den "uforståelige" avgjørelsen, og hevder at de har innfridd alle sine krav. Et av tiltakene som ble iverksatt var salget av den engelske klubben Crystal Palace, som også eies av Textor (en avtale som for øyeblikket venter på godkjenning).

"Med dokumenterte midler og sportslig suksess som har gitt oss en plass i europeiske turneringer to år på rad, forstår vi oppriktig talt ikke hvordan et administrativt vedtak kan ha degradert en så stor fransk klubb".

Det blir en lang sommer for Lyon, men dersom beslutningen om nedrykk blir stående, vil Reims, som tapte play-off mot Metz, ta Lyons plass i Ligue 1 neste år. Forrige sesong endte Lyon på sjetteplass i Ligue 1, noe som ga dem kvalifisering til Conference League.