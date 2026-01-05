Olympique Lyonnais forklarer detaljer om Endrick-avtalen, som ønsker å "vinne titler" for Lyon

HQ

Endrick ble i dag offisielt presentert som ny Olympique Lyon-spiller, men bare for seks måneder. Den 19 år gamle brasilianeren, som knapt har spilt noen minutter i Real Madrid, har blitt lånt ut i seks måneder, frem til 30. juni, uten kjøpsopsjon, noe som betyr at spilleren i juli vil returnere til Real Madrid.

Michael Gerlinger, daglig leder i Olympique Lyonnais, har forklart detaljene i kontrakten. Som rapportert av RMC Sport, kommer Endrick som et betalt lån, på rundt en million euro, noe som i praksis betyr at Lyon betaler halvparten av Endricks månedslønn på 400 000 euro, og Real Madrid betaler den andre halvparten.

Gerlinger avkreftet også et annet rykte, nemlig at Lyon måtte betale Real Madrid en kompensasjon dersom Endrick spilte mindre enn 25 kamper i løpet av de neste seks månedene. "Vi publiserte alt som måtte publiseres da lånet ble annonsert", og la til at "han vil kunne spille 25 kamper, ikke bekymre deg, og enda mer".

Gerlinger anser dette som en "deal-deal" for Lyon, ettersom Endrick er "et av de største fotballtalentene i verden", og de har ventet på en nummer 9 i lang tid. "I sommer tok vi den vanskelige avgjørelsen om ikke å signere en nummer 9, og vi var skuffet".

Lyon ønsker å vinne titler med Olympique Lyon

Samtidig sa Endrick at "jeg ønsker å vinne titler med OL, lede dem til toppen av tabellen og nå sluttspillet. Jeg er en fyr som alltid ønsker å vinne."

Brasilianeren debuterer for Lyon på søndag, i en kamp mot Lille i åttedelsfinalen i den franske cupen. Lyon ligger på femteplass i Ligue 1, ti poeng bak serieleder Lens, og er en av favorittene til Europa League denne sesongen, etter å ha vunnet alle kampene unntatt én så langt i ligaen.