Olympique Lyonnais henter Endrick på seks måneders lån fra Real Madrid

HQ

Olympique Lyonnais har kommet med en tidlig julegave: Endrick kommer for andre halvdel av sesongen. Den brasilianske spissen har knapt fått noen minutter i Real Madrid, så han vil spille i Lyon mellom januar og juni 2026. Avtalen har vært ryktet en stund, og har nettopp blitt annonsert av klubben med en video.

Ifølge innsidere vil avtalen vare frem til juni 2026, uten noen kjøpsklausul for Lyon, noe som betyr at Endrick vil returnere til Real Madrid i juli. Lønnen hans vil bli betalt likt av de to klubbene.

Endrick, ofte kalt Bobby, blir presentert 29. desember, og begynner å trene med laget, med forventet debut i den franske cupkampen 32. januar, en åttedelsfinalekamp mot Lille.

Lyon ligger på femteplass i Ligue 1 og leder for øyeblikket Europa League-tabellen. De manglet imidlertid en ekte spiss, en "nummer 9", og det er det Endrick vil tilby. "Hans offensive profil, hans gjennomslagskraft i viktige områder og hans energi er viktige ressurser for å støtte laget i andre halvdel av sesongen, som er preget av mange mål å oppnå", sier klubben.

"Olympique Lyonnais er glade for å ønske Endrick velkommen og takker Real Madrid for kvaliteten på diskusjonene og samarbeidet som gjorde hans ankomst mulig", la klubben til i en uttalelse.