Olympique Marseille tvinger spillerne til å overnatte på treningsfeltet, noe som er et brudd på arbeidsmiljøloven og en form for trakassering

Olympique de Marseilles ledelse har bestemt seg for å tvinge spillerne til å overnatte på klubbens treningsanlegg for andre natt på rad. De sov der allerede mandag, to netter etter 3-0-tapet for Nantes, og ved middagstid tirsdag ble de informert om at de hadde blitt innkalt til en ny natt på Robert-Louis-Dreyfus-senteret, der de vil bli værende "inntil videre".

Ifølge RMC Sport føler ledelsen seg "forrådt" av spillernes holdning, som nå har så godt som ingen sjanser til å kvalifisere seg til Champions League neste sesong, ettersom de for øyeblikket ligger på sjuendeplass i ligaen og kun kan håpe på en plass i Europa League eller Conference League dersom de vinner de to siste kampene. Kilder i troppen sier at spillerne er "mentalt utslitte", "blottet for energi" og bare venter på at sesongen skal ta slutt, så det å tvinge dem til å sove på treningsfeltet er en form for "straff".

Men Olympique Marseille har gått for langt, og en advokat som RMC Sport har rådført seg med, sier at dersom en spiller velger å dra hjem om kvelden og ignorere anmodningen, vil klubben ha vanskelig for å sanksjonere ham juridisk. Enkelt sagt bryter OM arbeidsloven, som sier at en arbeidsgiver ikke kan begrense bevegelsesfriheten til en ansatt, med mindre det foreligger en "berettiget og forholdsmessig grunn", og det å spille dårlig fotball er ikke en berettiget grunn.

"Profesjonell idrett er en verden for seg selv. Det skjer mange ting som er helt i utakt med hva et vanlig arbeidsforhold bør innebære", bemerker advokaten Pierre Vignal, som det franske mediet har rådført seg med, men slår fast at selv i en fotballklubb "representerer dette en betydelig forverring av arbeidsvilkårene og kan meget vel utgjøre en form for trakassering. Hvis vi skulle ta dette eksemplet fra en vanlig bedrift, ville det vært helt absurd."

"Det er paragraf 1121-1 i arbeidsmiljøloven. Det finnes ingen unntak", presiserer han. "For å begrense en grunnleggende frihet må det være en begrunnelse, og det må være forholdsmessig. En arbeidsgiver kan bestemme mye, men innenfor de grensene som loven setter, og forklarer at det å forby ansatte å gå hjem om natten "overhodet ikke" er innenfor lovens rammer. "Å hindre dem i å gå hjem er en begrensning i den ordinære utøvelsen av retten til familie- og privatliv."