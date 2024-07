Om 20-30 år kan vi bo i huler på månen

HQ

En månehule høres kanskje ut som en eufemisme, men det er faktisk en ny oppdagelse som forskere har gjort, og som kan gjøre drømmen om å bo ute i verdensrommet til virkelighet.

Forskere har for første gang oppdaget en hule på månen, og de forventer at det finnes hundrevis av slike huler spredt over hele himmellegemet. Ifølge Helen Sharman, den første britiske astronauten som kom seg ut i verdensrommet, kan disse hulene være hemmeligheten bak permanente baser på månen.

Hulene ble sannsynligvis laget for milliarder av år siden, da lavaen fløt på månen. Det nærmeste man kommer en tilsvarende grotte på jorden, er en vulkansk grotte, som den på Lanzarote. På månen kan disse hulene beskytte astronautene mot stråling mens de er på månen.

Ville du bodd i en månehule?

Dette er en annonse:

Takk, BBC.