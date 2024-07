Om betydningen av Harmoniums musikk og håndlaget ASL-animasjon

De tre prosjektene vi så på Netflix' stand på Summer Game Fest i forrige måned, var ganske rørende. Den inkluderende sosiale simuleringen Cozy Grove: Camp Spirit, det vakkert unike Arranger: A Role-Puzzling Adventure, og fremfor alt musikkeventyret Harmoinium: The Musical. Det sistnevnte er laget av hovedsakelig døve utviklere for både døve og ikke-døve spillere, og det virket på oss som om det kommer til å bli noe helt spesielt når det slippes senere i år.

I det spesielle intervjuet nedenfor med "the Matts", medskaperen Matt Daigle og den kreative lederen Matt Korba, får vi vite alt om Melodys eventyr og hva som ligger bak skapelsen av en så spesiell opplevelse.

"Hele målet med å lage musikalen var at den også skulle være en visuell opplevelse", forklarer Daigle, som selv er døv musiker. "Så du ser at det er farger og vibrasjoner og uttrykk som eksploderer fra ting når de berøres for å representere musikken. Håndformene er den viktigste delen av det å kommunisere med en døv person på amerikansk tegnspråk. Vi ønsket å inkludere alle disse tingene også. Det er visuelt tilgjengelig for Melody å se gleden av musikken rundt henne. Og for døve spillere er det visuelt tilgjengelig, samtidig som de lærer om musikk."

"Vi har en litt sprø animasjonspipeline", legger Korba til om måten spillet er animert på, nesten som en gammeldags tegnefilm. "Vi valgte i begynnelsen å gjøre alt for hånd i stedet for å bruke motion capture, og det er sjelden man ser ASL animert gjennom hele spillet på denne måten. Vi ville gjøre det slik at vi kunne beholde stilen. Og vår pipeline er i bunn og grunn at vi skriver manuset sammen på engelsk og ASL samtidig. Vi går frem og tilbake med ASL, og så er Matt vår ASL-mester. Han filmer referansevideoer. Karakteren vår er filippinsk. Så vi har også to døve filippinske skuespillerinner som tar ASL og spiller det ut for animatørene våre. Og så har vi et animasjonsteam med to døve animatører, og de vil på en måte lede an og animere alt på ASL. Matt gjør den siste kontrollen, og så går det inn i spillet. Så det er en ganske vill og lang prosess, men det er dette resultatet vi ender opp med."

Som om skjebnen ville det, ble hele intervjuet vårt med The Odd Gentlemen ved et uhell dempet en kort stund, men ikke bekymre deg, for vi har både undertekster og ASL-tolking for hele videoen. Harmonium: The Musical slippes på Netflix, PC og Xbox i 2024.