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Omar Abdulkadir Artan, fotballdommeren som ble valgt av FIFA til å dømme under VM i 2026, men som ble nektet innreise til USA av innvandringsmyndighetene på Miami International Airport til tross for at han hadde gyldig visum, har returnert til hjemlandet Somalia og blitt mottatt som en helt. Artan ble valgt av Den afrikanske fotballkonføderasjonen (CAF) som den beste afrikanske dommeren i 2025, og skulle bli den første somalieren til å dømme en VM-kamp, en enorm prestasjon for et land hvis landslag aldri har kvalifisert seg til et.

Bilder av Artans ankomst, der han ble møtt av myndigheter, journalister og også fans rett utenfor flyet, ble delt av Nasra Bashir Ali, en tjenestemann i den somaliske regjeringen. Artan ble ønsket velkommen med en blomsterbukett og et stort nasjonalflagg som han brukte som kappe.

Ifølge EFE sa Omar Artan at han ikke er opprørt over å ha blitt sendt tilbake fra USA, og takket for støtten han har mottatt fra hele verden. «Jeg vil fortsette å jobbe hardt og vil ikke la meg motløse. Jeg lover dere at i neste verdensmesterskap vil jeg komme mye lenger og skrive historie».

Avvisningen av ham utløste reaksjoner over hele verden og legger seg til listen over tilfeller der Trumps innvandringsfiendtlige politikk har rammet spillere, stab og fans ved å nekte eller hindre innreise til landet.

«Omar Artan kom ikke bare til VM, han skrev historie som den første somaliske dommeren som kom dit, og som Afrikas beste. Den milepælen står uansett hva som skjer», sa Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHOs generaldirektør. «Verden står sammen med deg som én familie og ønsker deg styrke nå og mange flere store finaler i fremtiden».