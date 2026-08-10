Omar Artan, den somaliske dommeren som ble nektet adgang til VM, skal dømme Supercupen denne onsdagen

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Historien om Omar Artan, den somaliske dommeren som ble valgt av FIFA til VM, men måtte snu fordi USA nektet ham visum, ble kjent over hele verden, og UEFA tilbød ham raskt jobben som dommer i UEFA Super Cup-kampen, som finner sted onsdag 12. august mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa.

Artan avslørte at etter at han ble nektet muligheten til å jobbe under VM (en enorm bragd for Artan og hele Somalia), «var det en veldig tøff periode», fortalte han til UEFA, og mange viste ham sympati. Senere, da han fikk beskjed om at han skulle dømme UEFA Super Cup, sin første kamp i Europa, var både han og familien hans svært glade. «Dette blir min første kamp i Europa. Å oppleve eventyr, skape minner og lære nye ting er alltid flott,», sa Artan.

Dommeren, som vant prisen for «CAFs årets herredommer 2025» etter å ha dømt finalen i CAF Champions League, sa at UEFA og CAF har mye å lære av hverandre. «For meg er det fantastisk at CAF samarbeider med UEFA, verdens beste konføderasjon for dommere. Standarden i Europa er fantastisk, og fotballen de spiller er veldig, veldig god. Jeg tror at CAF-dommerne kan lære mye av UEFA, og at UEFA-dommerne også kan lære mye av CAF.»