Omega Force tar Dynasty Warriors-serien inn i roguelike-territorium med Warriors Abyss

Dynasty Warriors-serien har vært en suksess i nesten 30 år nå, og Omega Force og Koei Tecmo finner stadig nye måter å gjøre den relevant på. Etter den store suksessen med Dynasty Warriors Origins tar Omega Force serien på en ny måte med en roguelite-spin-off, med et høyere, fast kamera, men den samme vanvittige actionen som fansen kjenner og elsker.

"Ta kommandoen over historiske og mesterlige krigere ved å utfordre utallige svermer av fiender", står det i beskrivelsen av spillet. Det er ikke mye annet kjent om handlingen, men det står at det vil gi rom for 16 000 000 000 000 kampsystemer.

Denne tittelen vil bare være digital. Ingen utgivelsesdato er gitt. Gleder du deg til å spille Warriors-spillene på en ny måte?