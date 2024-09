Omega Strikers-utvikler avslører nytt spill

Odyssey Interactive, utvikleren bak Omega Strikers, har kunngjort et nytt spill med tittelen Byte Breakers.

Byte Breakers Det nye spillet skal bygge videre på det teamet lærte av arbeidet med Omega Strikers, og har noen av de samme karakterene som det hektiske PvP-sportspillet :

Da Omega Strikers ble lansert, fikk det en del oppmerksomhet fra et lite, men dedikert miljø som mente at det hadde et stort potensial som en banebrytende esport-tittel.

Tittelen nådde imidlertid aldri de toppene som trengtes for å bli en suksess, noe som i stor grad skyldtes at det ble rullet ut veldig sakte.

Det er en feil som Odyssey ikke ønsker å gjenta, og som sådan er påmeldinger til Byte Breakers 'prototypespilletest live nå.