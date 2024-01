OMEN og HyperX fokuserer på personlig tilpassede opplevelser med lansering av nytt produktsortiment

HQ

Som hvert år er CES 2024 i Las Vegas det perfekte utstillingsvinduet for de fleste av de store selskapene i teknologisektoren til å vise frem katalogen av nye produkter som vi kommer til å leve med de neste månedene, og HPs spillfokuserte divisjoner, OMEN og HyperX, har allerede gjort sin entré på messen. De nye bærbare PC-ene, tilbehøret og programvaren er utviklet for å fungere innenfor det samme spilløkosystemet og fokuserer spesielt på å tilpasse brukeropplevelsen når man spiller.

"PC-er blir mer og mer personlige, og dette gjelder spesielt i spillmiljøet", sier Josephine Tan, senior vice president og president, Gaming Solutions Division, Personal Systems, HP Inc. "Uansett om det dreier seg om en bærbar spill-PC, skjerm eller tilbehør, har HP utviklet en tilpassbar løsning som passer alle behov."

OMENs flaggskip i 2024 blir den bærbare datamaskinen OMEN Transcend 14, med en 14-tommers 2,8K 120Hz VRR OLED-skjerm med IMAX Enhanced-sertifisering og 11,5 timers batteritid. Systemet støttes av en Intel Core Ultra 9 185H-prosessor og et Nvidia RTX 4070. Med slik "kraft" under kabinettet er det andre store fremskrittet i serien det nye systemet for direkte varmespredning via et dampkammer. Den bærbare PC-en kan forhåndsbestilles på HPs nettsted fra 19. januar til en pris på 1 999,99 euro.

HP har også oppdatert sin 16,1-tommers bærbare spill-PC OMEN Transcend med en fantastisk 240 Hz 4K OLED-skjerm med nye Intel Core i7 HX-prosessorer, som også finnes i 16,1-tommers OMEN og Victus i samme størrelse.

Når det gjelder HyperX' utvalg av periferiutstyr, har det nye trådløse HyperX Cloud III-headsettet intuitiv lydparing med den nevnte Transcend 14, pluss 2,4 GHz ULL-tilkobling.

Dette var de to hovedattraksjonene under HPs presentasjon, men det ble også vist frem flere hodetelefoner, skjermer, tastaturer og ryggsekker. Du kan se alle de nye produktene her.