Omen-prequelen First Omen har fått bekreftet lanseringsdato

20th Century har avslørt at First Omen, den kommende oppfølgeren til skrekkklassikeren The Omen, kommer ut 5. april 2024.

Filmen har angivelig vært under arbeid siden 2016, og det ble bekreftet at innspillingen var ferdig tidligere i år. I hovedrollene i First Omen ser vi Nell Tiger Free (Game of Thrones), Sônia Braga (Sex and the City, Aquarius) og Ralph Ineson (Harry Potter, The Office).

Den siste filmen i The Omen-serien var en nyinnspilling av originalfilmen i 2006. Filmen fikk negative anmeldelser, men spilte inn 120 millioner dollar på verdensbasis.

I tillegg til filmens lanseringsdato ble det også offentliggjort et nytt first look-bilde som du kan se nedenfor: