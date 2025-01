Omfavn ditt primale begjær med A Game About Digging A Hole

Alle er forskjellige, sies det. Men få menn kan motstå, gitt tid, en spade og et avmerket sted på bakken, å ikke begynne å grave et hull der og da, og fortsette å grave til de går tom for krefter (eller øl). Du tror kanskje jeg er gal, men det finnes en utvikler som har tenkt på sånne som meg og utviklet A Game About Digging A Hole, et indiespill som holder akkurat det det lover. Sjekk ut traileren nedenfor.

HQ

På bare to uker skrev en utvikler fra Cybervawe (Solarpunk) på fritiden den fulle koden til dette spillet, som kommer til Steam 7. februar for £3,99/€4,99. I tillegg til å krympe den rette avstanden til Kina gjennom jordens kjerne, kan du avdekke begravde hemmeligheter og samle på nyttige materialer og skatter for å oppgradere utgravningsutstyret ditt.

Hvis A Game About Digging A Hole høres bra ut for deg, kan du legge det til på Steam-ønskelisten din her.