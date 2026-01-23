Omni-Man vender tilbake til jorden, og Thragg gjør sin store entré i Invincibles fjerde sesong

HQ

Prime Video Prime Video har bekreftet den offisielle datoen da Invincible kommer tilbake til strømmeplattformen. Gjør deg klar til å sette en ring i kalenderen din, for serien kommer tilbake for sin fjerde sesong fra 18. mars, og da kan vi vente oss en rekke actionfylte og betydningsfulle episoder.

Den offisielle traileren for den kommende sesongen har blitt delt av streameren, og i den får vi se en rekke viktige hendelser som vil bli utforsket i episodene. For det første vil Omni-Man komme tilbake til jorden og møte musikken i et forsøk på å rekruttere sønnen Mark Grayson til å hjelpe ham og Allen the Alien i den kommende krigen mot Viltrumites. På samme måte får vi se Viltrimites gjøre seg klar til å slippe løs trumfkortet sitt i form av herskeren Thragg, uttalt av Lee Pace.

Alt dette kommer i tillegg til kosmiske eventyr med Omni-Man og Allen, Atom Eve som mister kreftene sine, Mark som tar i bruk mer voldelige taktikker for å håndtere den voksende superskurketrusselen, og Battle Beast som også vender tilbake for å bidra til å utgyte blod og innvoller fra (uverdige, i Battle Beasts øyne) Viltrumite krigere.

Gleder du deg til mer Invincible?