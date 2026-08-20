Omorganiseringen av landets forsvarsledelse har utløst protester og svekket støtten til Zelensky

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Onsdag utnevnte parlamentet i Kiev en ny forsvarsminister, få timer etter at hans forgjenger – som ble avsatt i juli – hadde krevd at det skulle avholdes valg. Yevhenii Khmara, et tidligere høytstående medlem av spesialstyrkene, overtar Ukrainas avgjørende forsvarsportefølje midt i en ny politisk krise for presidenten, som har stått overfor flere ukers protester mot avskjedigelsen av den reformvennlige Mykhailo Fedorov, 35 år gammel.

Etter fem år med vedvarende konflikt er opinionen fortsatt motvillig til å destabilisere landets forsvar gjennom nyvalg, men ser på regjeringens siste tiltak som bekymringsfulle. Noen timer før Khmaras utnevnelse til forsvarsminister kunngjorde antikorrupsjonsmyndighetene tiltale mot en visedirektør i Zelenskys kontor som del av en påstått hvitvaskingssak på 3 millioner dollar.

Valg i krigstid er forbudt ved lov. En meningsmåling gjennomført 5. august av Det internasjonale instituttet for sosiologi i Kiev (via Reuters) viste at 57 prosent av ukrainerne mener at valg kun bør avholdes etter krigen, gitt at hundretusener av soldater befinner seg ved frontlinjen og russiske raketter og droner fortsetter å ramme ukrainske byer, tettsteder og landsbyer på daglig basis.