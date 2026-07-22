Omslagsatletene til NBA 2K27 er avslørt: Victor Wembanyama, Caitlin Clark og Derrick Rose deler æren

Det er den tiden på året da de ulike årlige sportsspillene gjør seg klare til å lansere sitt nyeste kapittel. Når denne perioden kommer, pleier hvert spill naturligvis å starte nyhetssyklusen med kunngjøringen av den neste forsidesportutøveren – noe vi så tidligere denne uken med Kylian Mbappé på EA Sports FC 27, kort tid før Macklin Celebrini ble bekreftet for NHL 27, og Caleb Williams før det som forsidesportutøver for Madden NFL 27. Nå er det på tide for NBA 2K27 å bli med på moroa.

Etter en strålende sesong, som kulminerte med at han ble kåret til Årets forsvarsspiller til tross for tapet i NBA-finalen, har den franske senteren Victor Wembanyama fra San Antonio Spurs blitt utnevnt til forsidestjerne for Standard Edition av NBA 2K27.

Wemby deler omslagsrollen med to andre spillere i denne utgaven av serien: Indiana Fever-guarden og tre ganger WNBA All-Star, Caitlin Clark, er utnevnt til omslagsatlet for Deluxe Edition, mens Ultra Edition-rollen går til Chicago Bulls-legenden Derrick Rose, også kjent som den yngste MVP-en i NBA-historien.

I tillegg har Visual Concepts og 2K delt noen flere opplysninger om NBA 2K27, blant annet prisene for de ulike utgavene. Prisene er som følger:



Standard Edition – 59,99 £



Deluxe Edition – 89,99 £



Ultra Edition – 129,99 £



Når det gjelder lanseringsdatoen for NBA 2K27, er planen at spillet skal lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2 den 7. september, men det vil være tidlig tilgang fra 28. august for alle som eier Deluxe- eller Ultra-utgaven.

Du kan se frem til en nærmere titt på spillet neste uke når gameplay-traileren kommer 28. juli.