Omstridte planer om blekksprutoppdrett i Spania skrinlagt

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I lang tid har det vært planer om å etablere et stort blekksprutoppdrettsanlegg i Spania som skulle oppdrette én million dyr per år. Det kom imidlertid massiv kritikk fra både offentligheten og forskere, da blekkspruter er ekstremt uegnet for dette, og det ble ansett som grov dyremishandling som også ville ha en svært negativ innvirkning på miljøet og havet.

Nå melder BBC at planene er skrotet, men Nueva Pescanova hevder at dette utelukkende skjedde av «forretningsmessige og regulatoriske årsaker» og sier at de kanskje vil vurdere å prøve dette et annet sted. Artikkelen nevner også at oppdrett av blekksprut er ulovlig mange steder, ikke minst i USA.