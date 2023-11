Omtrent 100 ansatte tvinges til å forlate Bungie, deriblant flere veteraner.

HQ

I går rapporterte vi om den tragiske nyheten om at Bungie som det fjerde Sony-eide studioet (Visual Arts Group, Media Molecule og Naughty Dog er de andre) hadde startet en oppsigelsesrunde for å kvitte seg med ansatte. Dette får dessverre konsekvenser ettersom Marathon er blitt utsatt med ett år til 2025, og Destiny 2: The Final Shape kommer i juni 2024 i stedet for februar som tidligere planlagt.

I dag har vi fått flere nyheter om denne historien fra samme kilde som avslørte alt i går; Bloombergs Jason Schreier. Han skriver at Bungie bommet på inntektsmålene med 45%, og at de ansatte var klare til å løse situasjonen. I stedet har 8 % av Bungie, rundt 100 personer, blitt tvunget til å forlate jobbene sine.

Blant dem er flere Bungie-veteraner, blant annet Michael Salvatori (legendarisk komponist som har laget musikk til både Halo og Destiny) og Lorraine McLees (som har vært med i art-teamet siden før Halo: Combat Evolved og designet Halo-logoen, mye av den klassiske kunsten i serien med mer), og mange tidligere ansatte hevder nå at det hele har blitt svært dårlig håndtert. Forbes-skribenten Paul Tassi har oppsummert noen av klagene i en X-post, som angivelig viser en ganske tvilsom håndtering fra Bungie-ledelsen (som også sa i fjor til de ansatte at det ikke ville bli noen oppsigelser etter at Sony kjøpte studioet).

Dessverre ser det ut til at det kanskje ikke blir de siste oppsigelsesrundene fra Sony-studioene heller, ettersom Schreier skriver at det hele er en del av en større omorganisering hos Sony PlayStation. Destin Legarie, direktør for strategi for videoinnhold hos IGN, sier han har hørt rykter om at det Liverpool-baserte studioet Firesprite (tidligere Psygnosis/Studio Liverpool) kan stå for tur.

Vi håper alle får en ny jobb så snart som mulig, og mange andre studioer har delt sine ledige stillinger på sosiale medier for å hjelpe alle med å finne noe passende.