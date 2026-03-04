Omtrent halvparten av alle Capcoms spill selges på PC, og selskapet forventer at dette tallet vil stige
Når du sammenligner PC med PlayStation, er det bare én plattform som kan sette Leon i en kanindrakt for meg.
Det ser ut til at PC er stedet der flertallet av spillere kommer til å kjøpe Capcom-titlene sine. Det er i hvert fall det selskapets siste regnskapstall forteller oss, ettersom omtrent halvparten av alle spillene som ble solgt i forrige kvartal, ble solgt på PC.
"Fra og med tredje kvartal står PC-salget for omtrent 50 prosent av det totale enhetssalget, og vi forventer at dette forholdet vil fortsette å øke," forklarte Capcom i sine siste økonomiske rapporter. "Følgelig vil vi styrke vårt rammeverk for PC-utvikling ytterligere. Den tekniske ekspertisen vi har opparbeidet oss ved å håndtere økende programkompleksitet og ytelsesutfordringer i Monster Hunter Wilds, vil bli brukt i utviklingen av fremtidige titler."
Mens Capcom forventer at PC-markedet vil fortsette å stige, bekymrer de som ser på PC-spill fra et maskinvareperspektiv seg for de sterkt økte kostnadene for RAM, som fortsetter å se prisene stige. Akkurat nå ser det ikke ut til at Capcom tar problemet til etterretning.
"For øyeblikket har det ikke vært noen vesentlig innvirkning. Vi vil imidlertid fortsette å overvåke potensielle effekter på mellomlang til lang sikt, " skrev Capcom.
Det er noen grunner til hvorfor spillere kan velge å få Capcom-titlene sine på PC, men utgiveren og utvikleren avslørte ikke noen spesifikk drivfaktor. Det er interessant å merke seg at det vil ta lærdom fra Monster Hunter: Wilds til fremtidige titler, da dette sannsynligvis vil drive forbrukerne ytterligere mot PC-markedet.